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Mondiali 2026, il programma di oggi e le partite: calendario, gironi e dove vederli in tv

Tornano in campo la Spagna e il Belgio, in due sfide già cruciali per la qualificazione ai sedicesimi

Nico Williams - IPA
Nico Williams - IPA
21 giugno 2026 | 07.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 5 minuti

Continua la seconda giornata dei Mondiali 2026. La Coppa del Mondo, che si gioca in Messico, Stati Uniti e Canada, si è aperta ufficialmente con le prime partite della fase a gironi e oggi, domenica 21 giugno, vanno in scena alcune delle gare più interessanti della prima fase. Riflettori puntati sulla Spagna, che dopo il pareggio a sorpresa contro Capo Verde affronta l'Arabia Saudita e va a vaccia di punti cruciali in ottica qualificazione ai sedicesimi. Stesso discorso per il Belgio, reduce dal pari contro l'Egitto e impegnato nella delicata partita contro l'Iran. Ecco il programma di tutte le partite dei Mondiali, i gironi e dove vederle in tv e streaming su Dazn e in chiaro sui canali Rai.

Mondiali 2026, i gruppi

Ecco tutti i gruppi dei Mondiali:

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia

Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera

Gruppo C: Brasile, Marocco, Scozia, Haiti

Gruppo D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, Turchia

Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d'Avorio, Ecuador

Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia

Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Mondiali 2026, il calendario

Ecco il calendario dei Mondiali 2026, con le partite di oggi 21 giugno e dei prossimi giorni:

21 GIUGNO

Ore 2:00 - Ecuador-Curacao (Gruppo E) - Dazn

Ore 6:00 - Tunisia-Giappone (Gruppo F) - Dazn

Ore 18:00 - Spagna-Arabia Saudita (Gruppo H) - Rai e Dazn

Ore 21:00 - Belgio-Iran (Gruppo G) - Rai e Dazn

22 GIUGNO

Ore 0:00 - Uruguay-Capo Verde (Gruppo H) - Dazn

Ore 3:00 - Nuova Zelanda-Egitto (Gruppo G) - Dazn

Ore 19:00 - Argentina-Austria (Gruppo J) - Rai e Dazn

Ore 23:00 - Francia-Iraq (Gruppo I) - Dazn

23 GIUGNO

Ore 2:00 - Norvegia-Senegal (Gruppo I) - Dazn

Ore 5:00 - Giordania-Algeria (Gruppo J) - Dazn

Ore 19:00 - Portogallo-Uzbekistan (Gruppo K) - Dazn

Ore 22:00 - Inghilterra-Ghana (Gruppo L) - Rai e Dazn

24 GIUGNO

Ore 1:00 - Panama-Croazia (Gruppo L) - Dazn

Ore 4:00 - Colombia-RD Congo (Gruppo K) - Dazn

Ore 21:00 - Svizzera-Canada (Gruppo B) - Rai e Dazn

Ore 21:00 - Bosnia-Qatar (Gruppo B) - Dazn

25 GIUGNO

Ore 00:00 - Scozia-Brasile (Gruppo C) - Dazn

Ore 00:00 - Marocco-Haiti (Gruppo C) - Dazn

Ore 3:00 - Repubblica Ceca-Messico (Gruppo A) - Dazn

Ore 3:00 - Sudafrica-Corea del Sud (Gruppo A) - Dazn

Ore 22:00 - Curacao-Costa d’Avorio (Gruppo E) - Dazn

Ore 22:00 - Ecuador-Germania (Gruppo E) - Rai e Dazn

26 GIUGNO

Ore 1:00 - Giappone-Svezia (Gruppo F) - Dazn

Ore 1:00 - Tunisia-Olanda (Gruppo F) - Dazn

Ore 4:00 - Turchia-Usa (Gruppo D) - Dazn

Ore 4:00 - Paraguay-Australia (Gruppo D) - Dazn

Ore 21:00 - Norvegia-Francia (Gruppo I) - Rai e Dazn

Ore 21:00 - Senegal-Iraq (Gruppo I) - Dazn

27 GIUGNO

Ore 2:00 - Capoverde-Arabia Saudita (Gruppo H) - Dazn

Ore 2:00 - Uruguay-Spagna (Gruppo H) - Dazn

Ore 5:00 - Egitto-Iran (Gruppo G) - Dazn

Ore 5:00 - Nuova Zelanda-Belgio (Gruppo G) - Dazn

Ore 23:00 - Panama-Inghilterra (Gruppo L) - Rai e Dazn (ipotesi)

Ore 23:00 - Croazia-Ghana (Gruppo L) - Rai e Dazn (ipotesi)

28 GIUGNO

Ore 1:30 - Colombia-Portogallo (Gruppo K) - Dazn

Ore 1:30 - RD Congo-Uzbekistan (Gruppo K) - Dazn

Ore 4:00 - Algeria-Austria (Gruppo J) - Dazn

Ore 4:00 - Giordania-Argentina (Gruppo J) - Dazn

SEDICESIMI DI FINALE

28 GIUGNO

Ore 21:00 - 2 A-2A B - Rai e Dazn

29 GIUGNO

Ore 19:00 - 1C - 2F - Dazn

Ore 22:30 - 1E - 3ABCDF - Rai e Dazn

30 GIUGNO

Ore 3:00 - 1F - 2C - Dazn

Ore 19:00 - 2E-2I - Rai e Dazn (ipotesi)

Ore 23:00 - 1I-3CDFGH - Rai e Dazn (ipotesi)

1 LUGLIO

Ore 3:00 - 1A - 3CEFHI - Dazn

Ore 18:00 - 1L - 3EHIJK - Dazn

Ore 22:00 - 1G - 3AEHIJ - Rai e Dazn

2 LUGLIO

Ore 2:00 - 1D - 3BEFIJ - Dazn

Ore 21:00 - 1H - 2J - Rai e Dazn

3 LUGLIO

Ore 1:00 - 2K - 2L - Dazn

Ore 5:00 - 1B - 3EFGIJ - Dazn

Ore 20:00 - 2D - 2G - Rai e Dazn

4 LUGLIO

Ore 24:00 - 1J - 2H - Dazn

Ore 3:30 - 1K - 3DEIJL - Dazn

OTTAVI DI FINALE

4 LUGLIO

Ore 19:00 - Dazn

Ore 23:00 - Rai e Dazn

5 LUGLIO

Ore 22:00 - Rai e Dazn

6 LUGLIO

Ore 2:00 - Dazn

Ore 21:00 - Rai e Dazn

7 LUGLIO

Ore 2:00 - Dazn

Ore 18:00 - Dazn

Ore 22:00 - Rai e Dazn

QUARTI DI FINALE

9 LUGLIO

Ore 22:00 - Rai e Dazn

10 LUGLIO

Ore 21:00 - Rai e Dazn

11 LUGLIO

Ore 23:00 - Rai e Dazn

12 LUGLIO

Ore 3:00 - Rai e Dazn

SEMIFINALI

14 LUGLIO

Ore 21:00 - Rai e Dazn

15 LUGLIO

Ore 21:00 - Rai e Dazn

FINALE TERZO POSTO

18 LUGLIO

Ore 23:00 - Rai e Dazn

FINALE

19 LUGLIO

Ore 21:00 - Rai e Dazn

Mondiali 2026, dove vedere partite

I Mondiali 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio, sono visibili in diretta tv in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play (35 partite su 104) e in diretta e in streaming su Dazn (tutte le partite).

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