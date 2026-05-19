Mondiali 2026, Curaçao lancia la lista convocati con una canzone

Nel calcio moderno, dove comunicazione e creatività viaggiano sempre più appaiate, Curaçao ha trovato un modo originale e innovativo per presentare la propria lista dei 26 convocati del ct Dick Advocaat per i Mondiali del 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. L'allenatore olandese è, infatti, tornato ufficialmente sulla panchina della nazionale per guidarla ai Mondiali dopo essersi dimesso a febbraio per assistere la figlia malata (sostituito brevemente da Fred Rutten). Il 78enne allenatore è stato richiamato a gran voce per l'inizio della competizione e la federazione calcistica dell’isola caraibica, appena 150mila abitanti, ha annunciato i convocati attraverso una canzone, costruita utilizzando i nomi stessi dei calciatori selezionati. Un’idea che in poche ore ha attirato l’attenzione di tifosi, media e social network internazionali, trasformando una semplice comunicazione sportiva in un vero evento mediatico.

Il video musicale, diffuso sui canali ufficiali della federazione, unisce ritmo caraibico, atmosfera festosa e identità nazionale, celebrando il calcio come elemento culturale oltre che sportivo. I nomi dei giocatori vengono inseriti nel testo e nel ritornello della canzone, creando un effetto coinvolgente e facilmente riconoscibile per i tifosi. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche perché rappresenta perfettamente lo spirito di Curaçao: giovane, creativo e profondamente legato alla propria cultura musicale. La scelta di presentare la rosa con una canzone non è soltanto una trovata pubblicitaria, ma anche un modo per valorizzare l’identità culturale dell’isola e rendere il calcio più vicino alle nuove generazioni, sempre più attive sulle piattaforme digitali.

Per festeggiare la qualificazione storica al Mondiale, Curaçao sta, inoltre, preparando negli Usa, a Houston, il 14 giugno un evento esclusivo internazionale con circa 1000 invitati del mondo dello sport e del calcio mondiale.