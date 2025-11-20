Mondiali 2026, L’Italia ritrova l’Irlanda del Nord sulla sua strada

Il sorteggio per tornare ai Mondiali dopo 12 anni ha, sulla carta, favorito l’Italia. Ma la storia, recente e passata, invita alla cautela anche se gli Azzurri possono sorridere per aver evitato pericoli come Svezia o Polonia. Il cammino della Nazionale partirà dalla sfida contro l’Irlanda del Nord: gli esperti Sisal vedono l’Italia favoritissima a 1,27 con il pareggio in quota a 5,25 mentre il successo dei verdi pagherebbe 11 volte la posta. Donnarumma e compagni hanno un doppio traguardo da raggiungere: centrare la finale, che ci vedrebbe sfidare una tra Galles e Bosnia, e vendicare, dopo 67 anni, la prima, clamorosa esclusione italiana da una fase finale dei Mondiali. Infatti, nel 1958, fu proprio l’Irlanda del Nord a condannare la Nazionale a guardare la rassegna iridata da casa. Ma la bilancia, stavolta, è tutta dalla parte degli Azzurri: l’ipotesi di un clean sheet di Donnarumma si gioca a 1,65 visto che, proprio quelle due reti nel 1958, sono le ultime segnate in gare ufficiali dall’Irlanda all’Italia. Non solo difesa però perché gli Azzurri che segnano almeno 3 reti è in quota a 2,30: la logica conseguenza è di un risultato esatto di 3-0 che pagherebbe 8 volte la posta.

Allargando l’orizzonte, l’Italia parte nettamente favorita, in questo mini tabellone, per approdare ai Mondiali: la qualificazione azzurra, infatti, si gioca a 1,57, secondo gli esperti Sisal, con il Galles dato a 3,50 mentre Bosnia, a 9,00, e Irlanda del Nord, data a 25, sono decisamente nelle retrovie.