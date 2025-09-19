circle x black
Mondiali atletica, il programma di oggi: da Palmisano a Battocletti, gli italiani in gara e dove vederli

Occhi puntati sulle stelle azzurre Antonella Palmisano e Nadia Battocletti, in gara nella 20 chilometri di marcia e nei 5000 metri

Nadia Battocletti - Fotogramma/IPA
Nadia Battocletti - Fotogramma/IPA
20 settembre 2025 | 01.24
Redazione Adnkronos
Sabato da non perdere ai Mondiali di atletica a Tokyo. Oggi, 20 settembre, sono diversi gli azzurri in gara nella rassegna iridata e pronti a lottare per una medaglia in Giappone. Occhi puntati sulle stelle azzurre Antonella Palmisano e Nadia Battocletti, in gara nella 20 chilometri di marcia e nei 5000 metri. Ecco il programma delle gare di oggi e dove vedere gli italiani in tv e streaming.

Mondiali atletica oggi, gli italiani in gara

Ecco il programma di oggi, sabato 20 settembre, ai Mondiali di atletica:

00.30 20 km di marcia (femminile): Federica Curiazzi, Alexandrina Mihai, Antonella Palmisano

02.55 20 km di marcia (maschile): Andrea Cosi, Francesco Fortunato, Gianluca Picchiottino

04.35 Eptathlon, salto in lungo: Sveva Gerevini

12.00 Eptathlon, tiro del giavellotto: Sveva Gerevini

13.00 4×400 femminile, batterie: Italia (formazione da definire)

13.25 4×100 maschile, batterie: Italia (formazione da definire)

13.45 4×100 femminile, batterie: Italia (formazione da definire)

14.11 Eptathlon, 800 metri: Sveva Gerevini

14.29 5000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti

Mondiali atletica, dove vedere italiani

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta su Rai 2, gratis e in chiaro (nella fascia oraria 13-13:30 si passerà su Rai Sport Hd). Gare visibili anche in streaming su Rai Play (gratis) e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.

