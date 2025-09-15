circle x black
Mondiali atletica, quarta giornata: programma e dove vedere in tv italiani in gara

Tutti gli italiani da seguire a Tokyo 2025

Lorenzo Simonelli - Ipa/Fotogramma
Lorenzo Simonelli - Ipa/Fotogramma
16 settembre 2025 | 01.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Quarta giornata ai Mondiali di atletica 2025 di Tokyo. Dopo le tre medaglie azzurre della prima giornata di gare e le delusioni incassate nella seconda, con le cocenti eliminazioni di Gian Marco Tamberi e Marcell Jacobs, è arrivato il bronzo nella maratona firmato Iliass Aouani. Sono ancora tanti però gli italiani pronti a stupire.

Da Lorenzo Simonelli a Edoardo Scotti, che ha già migliorato il record italiano nella semifinale nei 400 metri uomini. Ecco il programma delle gare di martedì 16 settembre e dove vedere gli italiani in tv.

Mondiali atletica, il programma

Ecco gli azzurri in gara martedì 16 settembre, ai Mondiali di atletica:

12.35 800 metri maschile, batterie: Giovanni Lazzaro, Francesco Pernici, Catalin Tecuceanu

12.40 Salto triplo femminile, qualificazioni: Darya Derkach, Erika Saraceni

13.36 Salto in alto maschile, finale: Matteo Sioli

13.40 110 ostacoli, semifinali: Lorenzo Simonelli

14.35 400 metri maschile: Edoardo Scotti

15.20 110 ostacoli, finale: Lorenzo Simonelli (se qualificato)

Mondiali atletica, dove vederli in tv

I Mondiali di atletica 2025 a Tokyo saranno visibili in diretta televisiva e in chiaro su Rai 2, mentre nella fascia oraria 13-13.30 si passerà su Rai SportHD. Gare visibili anche in streaming su Rai Play, gratis, e su Discovery+, Eurosport 1 e Dazn per gli abbonati.

