Mondiali calcio a 7, l'Italia vola ai quarti. Oggi il big match contro l'Argentina

Gli azzurri hanno superato il girone eliminatorio con 19 gol realizzati e uno subito

Nazionale italiana calcio a 7
23 agosto 2025 | 12.13
Redazione Adnkronos
Tre vittorie su tre per la Nazionale italiana di Calcio a 7 ai Mondiali in corso in Brasile, a Curitiba. Gli azzurri allenati da mister Daniele D’Orto, hanno superato le tre prove del girone eliminatorio mettendo a segno ben 19 gol e subendone solo uno. L’Italia ha vinto la prima partita contro l’Uruguay con un ottimo 4-1. Contro l’Australia gli azzurri hanno avuto vita facile andando a segno ben 10 volte senza subire reti. Nella partita decisiva contro la Serbia, che si è giocata all’una ora italiana, la Nazionale di Calcio a 7 si è imposta con un 5-0 senza appelli.

Questo il tabellone dei quarti di finale che si giocheranno oggi:

11:00 Brasile-Colombia

12:15 Messico-Giappone

13:30 Italia-Argentina

14:45 Mozambico-Serbia

L’ultima edizione del campionato del mondo aveva visto trionfare i padroni di casa del Messico, il 10 settembre 2023, ai calci di rigore contro il Brasile dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari.

Tag
Italia Mondiali calcio 7 Italia calcio 7 Italia Argentina
