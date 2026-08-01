Gianni Infantino, presidente della Fifa, Gianni Infantino, cancella il piano per cedere quote dei Mondiali di calcio a investimenti privati. Il progetto viene accantonato dopo le bocciature espresse da gran parte delle federazioni associate, con la Uefa a guidare l'opposizione. La confederazione europea nei giorni scorsi ha annunciato il boicottaggio delle competizioni Fifa. Infantino quindi è costretto alla retromarcia e accantona il piano che ha "creato divisioni": "Come risultato, la proposta non andrà avanti", le parole riportate dalla Bbc. Il presidente della Fifa ha proposto alle 211 federazioni un 'bonus' da 40 milioni di dollari in cambio del sostegno al piano, che avrebbe portato alla creazione di una nuova entità: alla Fifa Forward Enterprise, separata dalla Fifa e aperta all'ingresso di investitori privati, sarebbero stati affidati diritti commerciali e l'organizzazione di eventi e competizioni. Infantino, come commissioner della FFE, avrebbe mantenuto il controllo dei Mondiali anche alla scadenza del suo mandato di presidente. L'opposizione del mondo del calcio, ora, ferma il piano.