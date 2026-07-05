Il ct francese: "Al mondiale finora per noi era stato tutto abbastanza facile, quindi ci farà bene un'esperienza del genere"
"Al mondiale finora per noi era stato tutto abbastanza facile, quindi ci farà bene un'esperienza del genere. Eravamo pronti sia io sia i miei giocatori, ci aspettavamo una partita di questo tipo. Non criticherò l'arbitro né il Paraguay, perché ogni squadra gioca come vuole. Avrei fatto volentieri a meno degli insulti provenienti dalla panchina avversaria, specialmente di alcuni in particolare". Lo dice il ct della Francia Didier Deschamps al termine della vittoria per 1-0 sul Paraguay che qualifica i transalpini ai quarti di finale del Mondiale 2026.
"La cosa più importante è che non ci siano stati problemi a fine partita e che non abbiamo perso nessun giocatore", aggiunge l'ex allenatore della Juventus che rivela le parole rivolte alla sua squadra durante il cooling break a metà della ripresa. "Avevamo appena trova il gol del vantaggio e non potevamo rischiare di farci innervosire dal gioco del Paraguay, in particolare dovevamo evitare di fare gesti o reazioni plateali. Ho alzato la voce perché rischiavamo di innervosirci e non ne avevamo bisogno. Fa parte del mio ruolo, non è stato facile, però ci siamo riusciti, abbiamo mantenuto la calma e abbiamo portato a casa il risultato, che è la cosa più importante".