circle x black
Cerca nel sito
 

Mondiali, Deschamps: "Avrei fatto a meno degli insulti della panchina del Paraguay"

Il ct francese: "Al mondiale finora per noi era stato tutto abbastanza facile, quindi ci farà bene un'esperienza del genere"

Didier Deschamps - Ipa/Fotogramma
Didier Deschamps - Ipa/Fotogramma
05 luglio 2026 | 11.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Al mondiale finora per noi era stato tutto abbastanza facile, quindi ci farà bene un'esperienza del genere. Eravamo pronti sia io sia i miei giocatori, ci aspettavamo una partita di questo tipo. Non criticherò l'arbitro né il Paraguay, perché ogni squadra gioca come vuole. Avrei fatto volentieri a meno degli insulti provenienti dalla panchina avversaria, specialmente di alcuni in particolare". Lo dice il ct della Francia Didier Deschamps al termine della vittoria per 1-0 sul Paraguay che qualifica i transalpini ai quarti di finale del Mondiale 2026.

"La cosa più importante è che non ci siano stati problemi a fine partita e che non abbiamo perso nessun giocatore", aggiunge l'ex allenatore della Juventus che rivela le parole rivolte alla sua squadra durante il cooling break a metà della ripresa. "Avevamo appena trova il gol del vantaggio e non potevamo rischiare di farci innervosire dal gioco del Paraguay, in particolare dovevamo evitare di fare gesti o reazioni plateali. Ho alzato la voce perché rischiavamo di innervosirci e non ne avevamo bisogno. Fa parte del mio ruolo, non è stato facile, però ci siamo riusciti, abbiamo mantenuto la calma e abbiamo portato a casa il risultato, che è la cosa più importante".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
mondiali deschamps francia paraguay
Vedi anche
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video
Aurora Ramazzotti scrive e canta 4 canzoni, il regalo di matrimonio per Goffredo Cerza - Video
Ultimo a Tor Vergata parte con 'Pianeti' e si emoziona - Video
Cecilia Sala: "Con controllo Stretto di Hormuz regime iraniano esce rafforzato da conflitto" - Video
Ultimo arriva in elicottero, prende il via concerto dell'anno - Video
Piantedosi: "Maranza a Roma? Continuare con azioni polizia" - Video
Fabrizio Moro apre il concerto da record di Ultimo: "Alla faccia di chi ci vuole male" - Video
Eleonora Daniele debutta in prima serata su Rai3: "Come concilio con la mattina? Sono stakanovista" - Video
Concerto di Ultimo a Roma, i fan: "È un poeta, canta canzoni vere senza autotune"
Incendio a Brindisi, a fuoco vasta area sterpaglie e canneto in zona industriale - Video
News to go
Ecobonus, quando comunicare all'Enea? Ecco cosa prevede la legge
L'Ambasciatore Usa a Cefalù, Fertitta: "Cresciuto in famiglia in cui si parlava di origini palermitane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza