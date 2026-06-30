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Mondiali, oggi sedicesimi Francia-Svezia: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

I transalpini sfidano gli scandinavi alle 23 a New York

Kylian Mbappé - Ipa/Fotogramma
Kylian Mbappé - Ipa/Fotogramma
30 giugno 2026 | 06.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi 30 giugno torna in campo la Francia, tra le grandi favorite al successo finale, contro la Svezia in un match valido per i sedicesimi del Mondiale 2026. I transalpini hanno vinto il gruppo I a punteggio pieno con tre vittorie, mentre gli scandinavi hanno chiuso il girone F al terzo posto alle spalle di Olanda e Giappone con 4 punti.

Francia-Svezia, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Francia-Svezia, in campo stasera alle 23:

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kone, Rabiot; Dembele, Olise, Doue; Mbappe. Ct: Didier Deschamps.

SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Bernhardsson, Ayari, Bergvall, Stroud; Elanga, Isak, Gyokeres. Ct: Graham Potter.

Francia-Svezia, dove vederla in tv

La partita Francia-Svezia sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e Dazn e in streaming su Rai Play e sull'App di Dazn.

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