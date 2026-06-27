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Si decide il gruppo L della Coppa del mondo
L'Inghilterra torna in campo ai Mondiali 2026. Oggi, sabato 27 giugno, la nazionale del ct Tuchel affronta Panama, già eliminata dal torneo, nella terza giornata del gruppo L della Coppa del Mondo. Partita decisiva per gli inglesi, primi a quattro punti, che dovranno staccare il pass per i sedicesimi dopo il pareggio nella seconda gara contro il Ghana. Si giocherà in contemporanea anche l'altra partita del gruppo tra il già citato Ghana e la Croazia, match a rischio 'biscotto'. In caso di pareggio passerebbero entrambe ai sedicesimi di finale.
Domani il via alla fase a eliminazione diretta con la sfida tra Sudafrica e Canada, in programma alle 21 a Los Angeles.