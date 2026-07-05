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Mondiali, oggi Messico-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I padroni di casa affrontano la nazionale dei Tre Leoni allo stadio Azteca

Harry Kane - Ipa/Fotogramma
Harry Kane - Ipa/Fotogramma
05 luglio 2026 | 10.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I padroni di casa del Messico sfidano l'Inghilterra ai Mondiali 2026. Nella notte tra oggi, domenica 5 luglio, e domani, lunedì 6 luglio alle ore 2, la Nazionale nordamericana affronterà quella britannica - in diretta tv e streaming - negli ottavi di finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. L'attesa sfida si disputerà allo stadio Azteca di Città del Messico.

Messico-Inghilterra, orario e probabili formazioni

La sfida tra Messico e INghilterra è in programma la prossima notte alle 2 ora italiana. Ecco le probabili formazioni:

Messico: (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, Raul Jimenez, Quinones. All. Aguirre.

Inghilterra: (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Rice, Anderson; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. All. Tuchel.

Messico-Inghilterra, dove vederla in tv

Messico-Inghilterra sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
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mondiali mondiali 2026 messico inghilterra
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