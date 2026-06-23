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Mondiali, Deschamps torna in Francia: morta la madre del ct dei Bleus

La Federazione ha espresso la sua vicinanza all’allenatore: “Auguriamo a Didier tanto coraggio e gli assicuriamo il nostro sostegno"

Deschamps - IPA
Deschamps - IPA
23 giugno 2026 | 22.41
Redazione Adnkronos
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Momento di grande dolore per Didier Deschamps durante i Mondiali 2026. Il ct della Francia ha perso la madre ed è tornato in patria per partecipare ai funerali, lasciando temporaneamente il ritiro della nazionale: l'allenatore non sarà quindi presente alla guida della squadra nei prossimi allenamenti e non siederà in panchina nell’ultima sfida del gruppo I, venerdì contro la Norvegia.

Al momento, la gestione della squadra è stata affidata al suo vice Guy Stéphan, che seguirà il gruppo fino al rientro del tecnico. La decisione è stata presa di comune accordo con Philippe Diallo, presidente della Federcalcio francese. Attraverso un comunicato ufficiale, la Federazione ha espresso la sua vicinanza all’allenatore: “In questo momento estremamente doloroso, auguriamo a Didier Deschamps tanto coraggio e gli assicuriamo il sostegno di tutti i membri della Federazione”.

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Mondiali Deschamps morta madre Deschamps ct Francia Francia
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