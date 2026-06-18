Il fuoriclasse verdeoro è fermo da diverse settimane per un infortunio al polpaccio

Neymar torna ad allenarsi con il Brasile in vista delle prossime partite dei Mondiali. Mercoledì scorso il fuoriclasse brasiliano aveva già ripreso parte agli allenamenti, anche se solo parzialmente, a causa di condizioni fisiche non ottimali dopo un infortunio al polpaccio che lo ha già costretto a saltare l'esordio dei verdeoro contro il Marocco.

Il numero 10 della Selecao si era infortunato a maggio con il Santos, riportando una lesione di secondo grado al polpaccio destro. Nonostante i progressi fatti nelle ultime settimane, il ct Ancelotti preferisce la cautela: Neymar non dovrebbe prendere parte alla seconda partita della fase a gironi, contro Haiti. Intanto, il suo ritorno agli allenamenti con il gruppo è stato festeggiato dai compagni di squadra, che lo hanno riaccolto in campo con il sorriso. Con una tradizionale passerella, accompagnata anche da... qualche ceffone scherzoso.

No retorno de Neymar aos treinamentos da Seleção Brasileira, o atacante sofreu com um corredor polonês feito pelos colegas!



📽️@simpraisapic.twitter.com/2AdDKJ46r2 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 17, 2026

Neymar è il capocannoniere all time del Brasile con 79 gol in 128 partite giocate con la nazionale e la sua ultima apparizione in campo risale a ottobre 2023, quando subì una rottura del legamento crociato anteriore.

Dopo il pareggio 1-1 contro il Marocco, il Brasile tornerà in campo per la seconda partita del gruppo C contro Haiti nella notte tra venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno, alle 2:30 ora italiana.