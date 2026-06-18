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Mondiali, Neymar torna ad allenarsi tra gli applausi - Video

Il fuoriclasse verdeoro è fermo da diverse settimane per un infortunio al polpaccio

Neymar - IPA
Neymar - IPA
18 giugno 2026 | 16.46
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Neymar torna ad allenarsi con il Brasile in vista delle prossime partite dei Mondiali. Mercoledì scorso il fuoriclasse brasiliano aveva già ripreso parte agli allenamenti, anche se solo parzialmente, a causa di condizioni fisiche non ottimali dopo un infortunio al polpaccio che lo ha già costretto a saltare l'esordio dei verdeoro contro il Marocco.

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Il numero 10 della Selecao si era infortunato a maggio con il Santos, riportando una lesione di secondo grado al polpaccio destro. Nonostante i progressi fatti nelle ultime settimane, il ct Ancelotti preferisce la cautela: Neymar non dovrebbe prendere parte alla seconda partita della fase a gironi, contro Haiti. Intanto, il suo ritorno agli allenamenti con il gruppo è stato festeggiato dai compagni di squadra, che lo hanno riaccolto in campo con il sorriso. Con una tradizionale passerella, accompagnata anche da... qualche ceffone scherzoso.

Neymar è il capocannoniere all time del Brasile con 79 gol in 128 partite giocate con la nazionale e la sua ultima apparizione in campo risale a ottobre 2023, quando subì una rottura del legamento crociato anteriore.

Dopo il pareggio 1-1 contro il Marocco, il Brasile tornerà in campo per la seconda partita del gruppo C contro Haiti nella notte tra venerdì 19 giugno e sabato 20 giugno, alle 2:30 ora italiana.

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Neymar Brasile allenamento Brasile Neymar Brasile
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