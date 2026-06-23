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Mondiali, Norvegia passa ai sedicesimi e festeggia con la 'Viking Row' - Video

La nazionale del ct Solbakken ha festeggiato insieme ai tifosi la qualificazione

Haaland durante la Viking Row - X
Haaland durante la Viking Row - X
23 giugno 2026 | 19.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il triplice fischio ha solo segnato l'inizio della festa, il momento più atteso da giocatori e tifosi norvegesi ai Mondiali. Dopo il successo della Norvegia nella seconda partita del torneo per 3-2 contro il Senegal, valso la qualificazione ai sedicesimi, l'esultanza della nazionale di Solbakken ha fatto presto il giro del web.

Alla fine della partita, i giocatori norvegesi si sono avvicinati alla parte di stadio occupata dai propri sostenitori e - davanti a una curva in delirio - è iniziata la tradizionale 'Viking Row'. Accovacciati uno accanto all'altro, i calciatori - a cominciare da un divertito Erling Haaland - hanno seguito il ritmo dei cori prima di rialzarsi all'unisono, in una celebrazione diventata ormai un simbolo in questa Coppa del Mondo. Tutti coordinati in maniera perfetta, i tifosi hanno trasformato la curva in una gigantesca nave vichinga pronta ad attraversare il mare, affiancati dai loro idoli.

Le immagini del rito, tra urla di gioia e applausi, hanno presto invaso i social e sono state condivise anche dai calciatori, come fatto da Haaland. Un finale perfetto per una serata da ricordare.

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Mondiali Norvegia Haaland Viking Row
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