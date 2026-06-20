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Mondiali, perquisizioni choc alla Germania: cos'è successo - Video

Continuano a far discutere i controlli ai giocatori durante la Coppa del Mondo in corso tra Stati Uniti, Canada e Messico

Le perquisizioni alla Germania - X
Le perquisizioni alla Germania - X
20 giugno 2026 | 11.27
Redazione Adnkronos
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Diventano un caso le perquisizioni ai giocatori durante i Mondiali 2026. In vista della partita contro la Costa d'Avorio di oggi, sabato 20 giugno, è toccato alla Germania. Come mostrato da diversi video che in queste ore stanno facendo il giro dei social, i calciatori della nazionale tedesca del ct Nagelsmann sono stati sottoposti a duri controlli prima della loro partenza verso Toronto, in Canada, dove stasera si giocherà la sfida del gruppo E.

Tra i giocatori, il più perplesso è il capitano Neuer, sottoposto a controlli molto duri (con tanto di apertura del borsone con i propri effetti personali).

All'inizio del torneo aveva fatto discutere il trattamento riservato dalla polizia ad altre nazionali, tra cui Senegal e Uzbekistan, perquisite al loro arrivo negli Stati Uniti. Per quanto riguarda l'Uzbekistan del ct Fabio Cannavaro, i giocatori erano stati controllati al loro arrivo a New York per un'amichevole contro i Paesi Bassi, con l'intervento dei cani antidroga, ma non erano stati segnalati controlli simili per la squadra olandese.

Anche i giocatori del Senegal erano stati sottoposti a ispezioni rafforzate, mentre un arbitro somalo Omar Artan è stato respinto all'ingresso negli Stati Uniti senza spiegazioni.

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