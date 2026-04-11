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Montecarlo, Sinner oggi può tornare numero uno: le combinazioni

Il fuoriclasse azzurro continua la sua sfida a distanza con Alcaraz

Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
Sinner e Alcaraz - Fotogramma/IPA
11 aprile 2026 | 10.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner può tornare numero uno del ranking Atp oggi, sabato 11 aprile. Il fuoriclasse azzurro, impegnato nella semifinale del Masters 1000 di Montecarlo, potrebbe superare Carlos Alcaraz in vetta alla classifica. Come? Jannik al momento ha 240 punti di ritardo dallo spagnolo, che potrebbero essere colmati in due modi nel Principato. Oggi, in caso di vittoria contro Zverev e di contemporanea sconfitta dello spagnolo nella sua semifinale contro Vacherot. Oppure domani, battendo lo spagnolo in finale.

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Sinner-Alcaraz, come cambia la classifica a Montecarlo

Ecco come potrebbero cambiare i distacchi in vetta al ranking Atp. In caso di trionfo nel Principato, Jannik sarebbe certo di superare Alcaraz: con un successo in un ipotetico scontro diretto in finale, lo supererebbe di 110 punti. Se Jannik dovesse vincere il torneo con una sconfitta di Carlos in semifinale, il vantaggio sarebbe invece di 360 punti.

Se Sinner dovesse invece perdere la finale con Alcaraz, il murciano resterebbe numero uno con 590 punti di vantaggio sull'azzurro. In caso di ko di Jannik in finale, con sconfitta di Alcaraz in semifinale, l'azzurro lo scavalcherebbe di soli 10 punti.

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Jannik Sinner ranking Atp classifica Atp Alcaraz Carlos Alcaraz
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