Montreal, Mboko trionfa a sorpresa contro Osaka: "La ammiro". L'ex numero uno non si complimenta - Video

La 18enne ha vinto il torneo canadese, ma a far discutere è la reazione dell'avversaria

Victoria Mboko e Naomi Osaka - Fotogramma/IPA
08 agosto 2025 | 11.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Victoria Mboko ha stupito il mondo del tennis vincendo, a sorpresa, il Wta 1000 di Montreal. La diciottenne canadese ha battuto in finale l'ex numero uno del mondo Naomi Osaka e, nel corso della premiazione, ha usato parole di stima nei confronti dell'avversaria: "Voglio ringraziare Naomi per l'incredibile partita. L'ho sempre ammirata fin da quando ero piccola. È fantastico giocare con una tennista straordinaria come te". Parole di stima in un primo momento non ricambiate da Osaka, che nel suo discorso dopo la sconfitta non ha nemmeno nominato Mboko, ora numero 24 al mondo e testa di serie ai prossimi Us Open.

Osaka, la reazione dopo la sconfitta a Montreal

La reazione di Osaka, in queste ore, sta facendo discutere gli appassionati di tennis sui social. Tanti sostengono che l'ex numero uno non abbia accettato la sconfitta con la sportività che invece dovrebbe mostrare una campionessa affermata in questi casi. Non solo. Nel corso del match, in alcuni momenti Osaka aveva mostrato malumore. Come in occasione di un punto nel settimo game del terzo set, in cui la giapponese è rimasta ferma al termine di uno scambio molto combattuto. Quasi impassibile, con un'espressione a metà tra la sorpresa e il nervosismo. La finale di Montreal è stata vinta da Mboko con il punteggio di 2-6 6-4 6-1.

Wta Montreal Victoria Mboko Naomi Osaka Mboko Osaka
