circle x black
Cerca nel sito
 

Martina e quello scontro con Antognoni: "Passai brutte giornate, Giancarlo fu un signore"

L'ex portiere del Genoa ricorda all'Adnkronos il terribile impatto con Antognoni del 22 novembre 1981, episodio con una dinamica simile alla tragedia di De Miguel: "Non ero abituato a tutto quel clamore"

Silvano Martina
Silvano Martina
Segui Adnkronos su Google
03 novembre 2026 | 15.25
Michele Antonelli
LETTURA: 2 minuti

"Non ho visto l'episodio, sono sincero. Purtroppo in campo i contrasti succedono, la cosa importante per un giocatore è non andare mai contro un avversario per far male". Così l'ex portiere del Genoa Silvano Martina ha commentato all'Adnkronos lo scontro di gioco nella partita Tenerife-Andorra di Segunda Division spagnola tra il portiere Owono e l'attaccante De Miguel, che ha portato alla morte di De Miguel dopo un arresto cardiaco.

Il 22 novembre 1981, allo Stadio Comunale di Firenze, Martina fu protagonista di un episodio con dinamica simile durante la partita tra Fiorentina e Genoa, con Giancarlo Antognoni. Al 52', su un lancio lungo a centro area, Antognoni provò ad anticipare il portiere rossoblù e Martina colpì con il ginocchio la tempia sinistra del campione viola. Un impatto terribile: il cuore di Antognoni si fermò per alcuni secondi e lui venne poi trasportato d'urgenza in ospedale, con una duplice frattura della teca cranica. Dopo un delicato intervento di ricostruzione e mesi di convalescenza, Antognoni però tornò in campo, venne convocato dalla Nazionale a fine stagione e trionfò nel Mondiale 1982 in Spagna.

Martina, cosa ricorda di quell'episodio?

"Non ero abituato a tutto quel clamore lì, di sicuro mi condizionò. Prima della partita successiva passai brutte giornate. L'importante era che Giancarlo stesse bene, non volevo fargli assolutamente del male".

Tornò in campo già sette giorni dopo contro l'Ascoli...

"La domenica dopo parai un calcio di rigore dopo 20 minuti, quella cosa mi sbloccò. Mi aiutò molto a superare il momento complicato".

Come fu il primo incontro con Giancarlo e la sua famiglia dopo quell'episodio?

"Sono stati dei signori, sempre gentili. Avrebbero avuto il diritto di dirmi qualsiasi cosa e non l'hanno mai fatto. È una cosa che apprezzo ancora oggi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Spettacolo a Venezia, il delfino 'Nane' nuota accanto a un vaporetto - Video
All's Fair, Sarah Paulson e Niecy Nash-Betts: "Il prezzo del successo è più alto per le donne" - Video
Colorado, il fiume trascina una casa che si schianta contro un ponte - Video
Ucraina, bombe russe su una scuola usata per distribuire aiuti umanitari - Video
Ventunenne accoltella la madre nel bresciano, l'arrivo della Scientifica nella loro casa - Video
News to go
Attacchi hacker a supermercati in Italia, cosa sta succedendo
Militari morti in Bosnia, feretri avvolti nel tricolore per i funerali solenni - Video
Vannacci contestato a Milano: "Si vergogni di quello che dice sulle donne" - Video
News to go
Niente tassa sui mini pacchi extra Ue, la Manovra cancella il contributo
F1, Antonelli campione del mondo: Cremonini cambia il testo di Marmellata #25 - Video
"Stiamo per morire!": l'ultimo audio del jet precipitato in Florida
Elicottero caduto in Bosnia, un collega di Simone Ruggia: "Era entusiasta della missione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza