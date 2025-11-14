circle x black
Cerca nel sito
 

Morto John Beam, il 'coach di Netflix' ucciso a Oakland

Il 66enne allenatore di football è stato protagonista della serie Last Chance U

John Beam
John Beam
14 novembre 2025 | 23.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

John Beam, 66enne coach di football Laney College di Oakland, è morto dopo le ferite da arma da fuoco riportate nell'attacco subito ieri. Beam è stato protagonista della serie 'Last Chance U', che su Netflix ha raccontato le vicende della squadra di football del community college californiano nella stagione 2020. Bean ricopriva l'incarico di direttore delle attività sportive al Laney College dopo aver guidato la squadra di football come head coach a 2 titoli.

La polizia ha arrestato una persona per l'omicidio di Beam, il coach sarebbe stato ucciso in un attacco mirato. La vittima e il killer a quanto pare si conoscevano ma, secondo le dichiarazioni rese da collaboratori di Beam, non c'erano rapporti particolari.

Beam è stato per decenni una figura di riferimento per la comunità di Oakland e per tutta la Bay Area. Per oltre 20 anni ha lavorato nel al Laney, piccolo college spesso trampolino di lancio per studenti-atleti che hanno proseguito le carriere in college Ncaa - di livello superiore sia sul piano accademico che sportivo - e poi nella NFL. Attualmente due giocatori plasmati da Beam, i fratelli Nahshon e Rejzohn Wright, giocano nella National Football League con le maglie di Chicago Bears e New Orleans Saints.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
john beam last chance u beam last chance u
Vedi anche
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza