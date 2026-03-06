Motodays 2026 sabato Giacomo Agostini sul palco, a Roma parte la stagione delle due ruote

Il campione parteciperà alla piattaforma commerciale e di community in un territorio che rappresenta oggi il mercato urbano più rilevante d’Europa
Sarà Giacomo Agostini, il pilota più titolato della storia del Motomondiale, uno dei protagonisti di Motodays 2026. Sabato 7 marzo alle ore 12 Agostini salirà sul palco principale della manifestazione, a Fiera Roma, per dialogare con ospiti e pubblico in uno degli appuntamenti più attesi dell’edizione 2026 della rassegna che apre oggi e chiude domenica 8 inaugurando ufficialmente la stagione motociclistica nel Centro-Sud Italia, confermandosi piattaforma commerciale e di community in un territorio che rappresenta oggi il mercato urbano più rilevante d’Europa per numero di veicoli immatricolati.
Motodays vede 18 marchi protagonisti delle prove dinamiche e oltre 25 brand rappresentati in cinque padiglioni coinvolti e ampie aree esterne per demo ride su strada e off-road Tra i principali player presenti: Honda (con un intero padiglione dedicato), Ducati con una flotta di 25 moto, Yamaha con prove su strada strutturate, oltre a Triumph, Aprilia, Moto Guzzi, Kawasaki, KTM, Royal Enfield, MV Agusta, Indian, Zontes, CF Moto e altri marchi strategici.
L’edizione 2026 punta con decisione sui giovani con il claim “Young Riders, You’re Welcome!”: Young Academy su circuito interno con Ohvale e la partecipazione di Simone Corsi, arena elettrica Talaria Ride Life, corso di guida sicura Under 30 e una giornata di edutainment con oltre 3.000 studenti insieme a istituzioni e operatori della sicurezza stradale.
Confermati il programma sportivo off-road con la Massenzio Battle, l’area turismo “Mediterranean, Roads through History”, la rinnovata “Classic in Roma” che celebra anche gli 80 anni della Vespa, l’area gaming e il Creative Lab dedicato ai content creator.
Sul palco centrale del Padiglione 4 sabato 7 marzo verrà assegnato anche il Premio Moto Europa, riconoscimento annuale indetto da UIGA - Unione Italiana Giornalisti Automotive - che premia la moto più interessante per il mercato dell’Unione Europea. La vincitrice sarà scelta tra cinque finaliste esposte in fiera attraverso il voto combinato del pubblico e di una giuria di giornalisti specializzati, unendo così appassionati ed esperti del settore.