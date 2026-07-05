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Marquez: "Le mie vacanze saranno più corte, devo lavorare sul fisico e fare uno step"

Il nove volte iridato correrà in Germania il prossimo fine settimana prima della pausa estiva

Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
05 luglio 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
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"La moto funziona, così come il team e la mia testa. Devo invece lavorare sul fisico per provare a fare uno step quest’estate e per capire dove posso arrivare con il braccio destro. Le mie vacanze saranno più corte..". Così Marc Marquez, al microfono di Sky Sport a margine del World Ducati Week a Misano. La prossima settimana il motomondiala sarà di scena in Germania sul circuito del Sachsenring, dove il 33enne spagnolo ha sempre fatto grandi cose. "E' una pista chemi piace, si adatta al mio stile. Proveremo a lavorare bene per tutto il week-end e soprattutto lottare per il podio" conclude il 9 volte iridato.

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marquez motogp ducati vacanze brevi
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