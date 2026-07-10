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MotoGp, Fernandez il più veloce nelle libere davanti a Marquez caduto senza conseguenze

Lo spagnolo dell'Aprilia Trackhouse leader al Sachsenring

Raul Fernandez - Ipa/Fotogramma
Raul Fernandez - Ipa/Fotogramma
10 luglio 2026 | 12.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Raul Fernandez è il più veloce nelle libere del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo dell'Aprilia Trackhouse gira in 1'20"829 e precede le Ducati del connazionale Marc Marquez (1'20"880), caduto senza conseguenze, e di Fabio Di Giannantonio (1'20"936). Quarto tempo per la migliore delle Honda, quella dello spagnolo Joan Mir (1'20"944) che si lascia alle spalle Jack Miller (1'21"000), leader tra le Yamaha e il connazionale Alex Marquez (1'21"002) con la Ducati del team Gresini. Ottavo tempo per Marco Bezzecchi (1'21"370) con l'Aprilia. Il romagnolo è ancora acciaccato dopo la caduta di una settimana fa ad Assen. Turno particolarmente difficile per Francesco 'Pecco' Bagnaia, che realizza solo il 19° tempo con la Ducati. Alle 15 si torna in pista per le pre-qualifiche.

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