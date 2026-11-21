Marc Marquez è sempre più vicino al titolo della MotoGp. Già oggi, sabato 21 novembre, lo spagnolo vincendo la gara Sprint del Gp del Portogallo può laurearsi campione. La gara di Portimao sarà trasmessa in diretta tv e streaming. L'iberico della Ducati guida la classifica iridata, a due Gp dalla fine della stagione, con 60 punti su Jorge Martin e 74 su Marco Bezzecchi, ed ha il secondo match point. Marco Bezzecchi ha firmato una pole da record (in 1:37.201) e scatterà in prima fila con Marc Marquez e Di Giannantonio. Jorge Martin 7°.