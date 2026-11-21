Lo spagnolo Marc Marquez scivola via a due giri dalla fine della Sprint del Gp del Portogallo di MotoGp e rinvia ancora la vittoria del titolo mondiale. Il successo va a Marco Bezzecchi che domina la gara dall'inizio alla fine e si piazza davanti a Raul Fernandez e Alex Marquez. Quarto posto per Pedro Acosta e quinto Jorge Martin. Bezzecchi grazie a questo successo resta in corsa per il titolo a -62 da Marc Marquez mentre Martin grazie al quinto posto si porta a -55 dallo spagnolo. Secondo match point rinviato quindi per il pilota della Ducati. Domenica la gara lunga alle 14.