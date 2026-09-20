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MotoGp, oggi si corre in Austria: orario, griglia di partenza e dove vedere gara in chiaro

Si riparte dal successo di Jorge Martin nella gara sprint del sabato

Martin - IPA
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20 settembre 2026 | 07.48
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Oggi, domenica 20 settembre, si corre il Gp d'Austria sul circuito di Spielberg. Si riparte dal successo nella gara sprint del sabato di Jorge Martin, che scatterà anche in pole position con la sua Aprilia. Lo spagnolo è il leader del Mondiale piloti con i suoi 286 punti (+3 sul primo inseguitore Marc Marquez, vincitore una settimana fa a Misano). Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere la gara in tv e streaming.

Gp Austria, griglia di partenza

Ecco la griglia di partenza del Gp d'Austria:

1. Jorge Martin (Aprilia)

2. Marc Marquez (Ducati)

3. Pedro Acosta (KTM)

4. Marco Bezzecchi (Aprilia)

5. Ai Ogura (Aprilia)

6. Alex Marquez (Ducati)

7. Francesco Bagnaia (Ducati)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

9. Fabio Quartararo (Yamaha)

10. Johann Zarco (Honda)

11. Brad Binder (KTM)

12.Fermin Aldeguer (Ducati)

13. Raul Fernandez (Aprilia)

14. Pol Espargarò (KTM)

15. Luca Marini (Honda)

16. Diogo Moreira (Honda)

17. Enea Bastianini (KTM)

18. Takaaki Nakagami (Honda)

19. Franco Morbidelli (Ducati)

20. Alex Rins (Yamaha)

21. Jack Miller (Yamaha)

22. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

Gp Austria, dove vederlo

Il Gp d'Austria inizierà alle 14 e verrà trasmesso in diretta da Sky su Sky Sport MotoGp (canale 208) e in streaming su Sky Go e Now. Il Gran Premio sarà visibile anche in chiaro su Tv8, ma in differita alle 17.

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MotoGp Gp Austria Gp Austria oggi Gran Premio Austria
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