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MotoGp, si corre Gp Indonesia: orario, griglia di partenza e dove vederla in tv

Nuovo appuntamento del motomondiale dopo il trionfo di Marquez nella Sprint

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
11 ottobre 2026 | 08.29
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Domenica 11 ottobre il motomondiale continua con il Gp d'Indonesia - in diretta tv e streaming - sul circuito di Mandalika, che ha già regalato spettacolo nella gara Sprint di ieri. A trionfare è stato Marc Marquez, che ha preceduto Ogura e Di Giannantonio, prendendosi il primo posto nella classifica del Mondiale grazie alla quarta posizione di Martin. In pole position scatterà Raul Fernandez, protagonista di un incidente, con conseguente caduta, con Bezzecchi alla partenza della gara corta.

MotoGp, la griglia di partenza Gp Indonesia

La griglia di partenza del Gran Premio d'Indonesia:

1. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)

2. Marco Bezzecchi (Aprilia)

3. Fabio Di Giannantonio (VR46)

4. Marc Marquez (Ducati)

5. Jorge Martin (Aprilia)

6. Fermin Aldeguer (Gresini Ducati)

7. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

8. Alex Marquez (Ducati Gresini)

9. Pedro Acosta (KTM)

10. Francesco Bagnaia (Ducati)

11. Franco Morbidelli (VR46)

12. Fabio Quartararo (Yamaha)

13. Alex Rins (Yamaha)

14. Enea Bastianini (KTM)

15. Luca Marini (Honda)

16. Brad Binder (KTM)

17. Jack Miller (Yamaha)

18. Maverick Vinales (KTM)

19. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

20. Johann Zarco (Honda)

21. Diogo Moreira (Honda)

22. Aleix Espargarò (Honda)

Gp Indonesia, orario e dove vederla in tv

Il Gran Premio d'Indonesia di MotoGp è in programma domenica 11 ottobre alle ore 9. La gara si potrà seguire in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport, mentre in chiaro sarà disponibile su TV8 in differita alle 14. In streaming sarà trasmessa sull'app SkyGo e su NOW.

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