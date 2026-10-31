Jorge Martin chiude in anticipo il fine settimana del Gran Premio della Malesia. Il pilota spagnolo, ancora alle prese con i problemi al braccio infortunato, ha scelto di non proseguire il weekend di Sepang, rinunciando anche alla sessione di qualifiche dopo aver già saltato le Pre-qualifiche nella giornata di venerdì.

Una decisione maturata dopo aver valutato attentamente le proprie condizioni fisiche nel corso delle seconde libere. Martin ha provato a stringere i denti, ma le difficoltà incontrate alla guida lo hanno convinto a non correre ulteriori rischi. A spiegare i motivi della scelta è stato lo stesso spagnolo ai microfoni di Sky Sport. "Ci ho provato, ho dato tutto. Ho aspettato oggi per prendere una decisione ma non ero efficace nella guida. Ho deciso di fermarmi, era un rischio per me, non avevo il controllo al 100% di quello che succedeva sulla moto. Ho preferito riposare, guadagno un giorno di recupero per il Qatar. Il Mondiale ovviamente si allontana, ora non ci penso sinceramente. Sicuramente ci proverò fino alla fine".

Per Martin, dunque, la priorità diventa adesso il recupero fisico in vista del prossimo appuntamento in calendario. La rinuncia al GP malese rappresenta inevitabilmente un duro colpo anche in ottica campionato, con la corsa al titolo che si complica ulteriormente.