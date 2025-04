Il motomondiale torna in pista per il quinto appuntamento del 2025

La MotoGp torna in pista. Per ilquinto appuntamento del Mondiale si vola in Spagna, a Jerez, sul 'Circuito Angel Nieto'. Dopo il Gp del Qatar dominato dalla Ducati di Marc Marquez, lo spagnolo punta a trionfare anche nella corsa 'di casa', per allungare ancora sul fratello Alex nella classifica Piloti. Insegue Pecco Bagnaia, terzo a Lusail e ma trionfatore ad Austin, terzo nella classifica generale a -26 dal compagno di scuderia.

Dalle prove libere di venerdì 25 fino alla gara di domenica 27, passando per le qualifiche e la Sprint di sabato 26. Ecco quindi il programma del weekend e dove seguire tutti gli appuntamenti in tv.

MotoGp, programma Gp Spagna

Il weekend del Gp di Spagna inizierà venerdì 25 aprile alle 10.45 con la prima sessione di libere, seguita, alle 15, dalle pre qualifiche. La seconda sessione di libere è prevista per sabato 26 alle 10.10, mentre alle 10.50 andranno in scena le qualifiche. A seguire ci sarà la gara Sprint, prevista sempre sabato 26 aprile alle 15, mentre il Gran Premio è in programma domenica 27 alle 14. Ecco il programma completo.

Venerdì 25 aprile

10.45 Prove libere 1

15 Pre qualifiche

Sabato 26 aprile

10.10 Prove libere 2

10.50 Qualifiche

15 Gara Sprint

Domenica 27 aprile

14 Gara

MotoGp, dove vederla in tv

Il Gp di Spagna, così come tutto il Mondiale di MotoGp, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport. Le qualifiche e la gara Sprint saranno visibili anche in chiaro su TV8, su cui si potrà seguire anche il Gran Premio, in differita, alle 17. La MotoGp sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8.