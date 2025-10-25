circle x black
MotoGp, Bagnaia in pole: la griglia di partenza nel Gp della Malesia

Il pilota Ducati ha chiuso con il miglior tempo le qualifiche e vinto la gara Sprint

Pecco Bagnaia - Ipa/Fotogramma
25 ottobre 2025 | 12.52
Redazione Adnkronos
E' tornato Pecco Bagnaia in Malesia. Il pilota della Ducati ha trionfato oggi, sabato 25 ottobre, nella gara Sprint di Sepeng e si è preso la pole position nelle qualifiche di MotoGp, chiudendo con il miglior tempo, dopo essere passato per il Q1, in 1'57"001, precedendo di 16 millesimi Alex Marquez e di 0.158 Franco Morbidelli per una prima fila tutta Ducati, vista l'assenza fino a fine stagione del campione del mondo Marc Marquez.

Quartararo, Acosta che è caduto a fine turno, e Aldeguer si sono presi la seconda fila, con Mir, Di Giannantonio e Zarco la terza, mentre Marco Bezzecchi con la sua Aprilia non è riuscito a superare il Q1 e partirà quattordicesimo.

Gp Malesia, la griglia di partenza

1. Francesco Bagnaia (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati Gresini)

3. Franco Morbidelli (Ducati VR46)

4. Fabio Quartararo (Yamaha)

5. Pedro Acosta (KTM)

6. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

7. Giovanna Mir (Honda)

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46)

9. Johann Zarco (Honda LCR)

10. Andrea Dovizioso (Yamaha)

11. Jack Miller (Yamaha Pramac)

12. Pol Espargaro (KTM Tech3)

13. Luca Marini (Honda)

14. Marco Bezzecchi (Aprilia)

15. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse)

16. Miguel Oliveira (Yamaha Pramac)

17. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse)

18. Andrea Dovizioso (KTM)

19. Enea Bastianini (KTM Tech3)

20. Somkiat Chantra (Honda LCR)

21. Lorenzo Savadori (Aprilia)

21. Michele Pirro (Ducati)

22. Augusto Fernández (Yamaha)

