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MotoGP, l’Aprilia detta legge al Montmeló: Bezzecchi sfida Martín

I piloti di Noale, su Sisal.it, a caccia del primo successo in Catalogna

MotoGP, l’Aprilia detta legge al Montmeló: Bezzecchi sfida Martín
14 maggio 2026 | 14.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

L’Italia continua a dettar legge nel Motomondiale. Dopo anni di dominio Ducati in MotoGP, quest’anno il ruolo di battistrada se lo è preso l’Aprilia. La due ruote di Noale si è imposta, finora, in quattro delle cinque prove iridate e, complice anche l’assenza del campione del mondo Marc Márquez, potrebbe dominare anche al Montmeló dove, nel weekend, è in programma il Gran Premio di Catalogna. Gli esperti Sisal prevedono un testa a testa tra Marco Bezzecchi e Jorge Martín, primo e secondo nella classifica mondiale, divisi da appena un punto: Martinator, a 3,00, è favorito nella Sprint rispetto a Bez, in quota a 3,50, ma la domenica i ruoli si invertono perché l’italiano, a 3,00, è l’uomo da battere con il pilota di Madrid costretto a inseguire, si gioca a 4,00. Lo spagnolo è il re del sabato nella storia della MotoGP come dimostrano le sue 18 vittorie nella gara corta: Bezzecchi, al contrario, è fermo a quota 4 e, in questa stagione, è riuscito a concludere la Sprint solo in due occasioni. Piccola curiosità: nessuno dei due piloti Aprilia ha mai vinto al Montmeló, in nessuna categoria.

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Detto dell’assenza di Marc Márquez, il pilota Ducati spera di rientrare al Mugello, il ruolo di terzo incomodo dovrebbe essere del compagno di scuderia Pecco Bagnaia, apparso nuovamente in forma a Le Mans nonostante il terzo ritiro stagionale. Il trionfo del due volte campione del mondo è in quota a 6,00 per il sabato mentre si scende a 4,50 per la gara lunga.

Álex Márquez, Ducati Team Gresini, offerto a 5,00, e Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, a 7,50, provano a inserirsi mentre Pedro Acosta, KTM, la cui vittoria pagherebbe 12 volte la posta, sogna di regalare il primo successo stagionale al team austriaco.

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Aprilia MotoGP Gran Premio di Catalogna Sprint Marc Márquez
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