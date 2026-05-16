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MotoGp, ordine d'arrivo gara Sprint Gp Barcellona e come cambia Mondiale Piloti

Alex Marquez trionfa in Spagna davanti ad Acosta e Di Giannantonio

Pedro Acosta - Afp
Pedro Acosta - Afp
16 maggio 2026 | 21.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alex Marquez ha vinto la gara Sprint di MotoGp a Barcellona oggi, sabato 16 maggio. Lo spagnolo della Ducati Gresini, già vincitore del Gran Premio di Spagna ad aprile, ha tagliato il traguardo davanti a Pedro Acosta, autore della pole position in mattinata, e Fabio Di Giannantonio, terzo. Ecco ordine d'arrivo e come cambia la classifica nel Mondiale Piloti, con l'Aprilia di Marco Bezzecchi che resta leader a soli due punti di vantaggio dal compagno di scuderia Jorge Martin, vittima di una caduta. Inseguono le due Ducati di Pecco Bagnaia e Marc Marquez, assente per infortunio.

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Gp Barcellona, ordine arrivo gara Sprint

1. Alex Marquez (Ducati)

2. Pedro Acosta (KTM)

3. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

4. Raul Fernandez (Aprilia)

5. Johann Zarco (Honda)

6. Francesco Bagnaia (Ducati)

7. Franco Morbidelli (Ducati)

8. Ai Ogura (Aprilia)

9. Marco Bezzecchi (Aprilia)

10. Enea Bastianini (KTM)

11. Luca Marini (Honda)

12. Fermin Aldeguer (Ducati)

13. Fabio Quartararo (Yamaha)

14. Diogo Moreira (Honda)

15. Alex Rins (Yamaha)

16. Jack Miller (Yamaha)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Augusto Fernandez (Yamaha)

Come cambia classifica Mondiale

1 Marco Bezzecchi 129

2 Jorge Martin 127

3 Pedro Acosta 92

4 Fabio Di Giannantonio 91

5 Ai Ogura 69

6 Raul Fernandez 68

7 Alex Marquez 67

8 Marc Marquez 57

9 Francesco Bagnaia 47

10 Enea Bastianini 39

11 Johann Zarco 34

12 Luca Marini 33

13 Franco Morbidelli 30

14 Brad Binder 28

15 Fermin Aldeguer 27

16 Fabio Quartararo 26

17 Diogo Moreira 10

18 Joan Mir 8

19 Alex Rins 7

20 Toprak Razgatlioglu 4

21 Jack Miller 1

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motogp motogp oggi gara sprint gp barcellona gara sprint gp barcellona ordine arrivo motogp come cambia mondiale piloti
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