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MotoGp, ordine d'arrivo Gp Francia e classifica Piloti

A Le Mans in pista il quinto appuntamento del Mondiale

Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
10 maggio 2026 | 14.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jorge Martin vince il Gran Premio di Francia di MotoGp. Oggi, domenica 10 maggio, il pilota dell'Aprilia ha trionfato sul circuito di Le Mans davanti al compagno di scuderia Marco Bezzecchi, conquistando punti pesanti nella lotta al Mondiale Piloti, che vede ancora leader il pilota italiano ma che ora ha un solo punto di vantaggio sullo spagnolo. La Ducati di Pecco Bagnaia, caduto, invece è costretta a inseguire proprio come Marc Marquez, out per infortunio. Ecco ordine d'arrivo del Gp di Francia a Le Mans, quinto appuntamento del motomondiale, e classifica aggiornata.

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MotoGp, ordine d'arrivo Gp Francia

L'ordine d'arrivo del Gran Premio di Francia:

1 Jorge Martin (Aprilia)

2 Marco Bezzecchi (Aprilia)

3 Ai Ogura (Aprilia)

4 Fabio Di Giannantonio (Ducati)

5 Pedro Acosta (KTM)

6 Fabio Quartararo (Yamaha)

7 Enea Bastianini (KTM)

8 Raul Fernandez (Aprilia)

9 Fermin Aldeguer (Ducati)

10 Luca Marini (Honda)

11 Johann Zarco (Honda)

12 Alex Rins (Yamaha)

13 Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

14 Franco Morbidelli (Ducati)

15 Jack Miller (Yamaha)

16 Jonas Folger (KTM)

MotoGp, classifica Piloti

1 Marco Bezzecchi 128 punti

2 Jorge Martin 127

3 Fabio Di Giannantonio 84

4 Pedro Acosta 83

5 Ai Ogura 67

6 Raul Fernandez 62

7 Marc Marquez 57

Riproduzione riservata
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motogp motogp oggi ordine arrivo gp francia classifica motogp
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