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MotoGp, oggi prove libere, qualifiche e gara Sprint Gp Americhe: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

Il motomondiale torna in pista con il terzo appuntamento della nuova stagione

Marc Marquez - Afp
Marc Marquez - Afp
28 marzo 2026 | 00.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna protagonista. Oggi, sabato 28 marzo, il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe. Ad Austin via alla terza sessione di prove libere, alle qualifiche e alla gara Sprint. Tutto in programma a partire dal pomeriggio italiano.

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Si riparte dopo la doppietta Aprilia nel Gp del Brasile, gara che ha visto il trionfo di Marco Bezzecchi e il secondo posto di Jorge Martin, con Fabio Di Giannantonio terzo. 'Soltanto' quarta la Ducati di Marc Marquez, vincitore invece della gara Sprint e a caccia di riscatto così come Pecco Bagnaia, caduto nei primi giri.

MotoGp, oggi prove libere, qualifiche e gara Sprint: gli orari

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio delle Americhe sono in programma oggi, sabato 28 marzo. La terzo sessione di prove libere è fissata alle 16.10 ora italiana, mentre per le qualifiche bisognerà aspettare le 16.50. Appuntamento alle 21 poi per la gara Sprint.

MotoGp, oggi prove libere, qualifiche e gara Sprint: dove vederle in tv (in chiaro)

Le prove libere del Gran Premio delle Americhe saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre le qualifiche e la gara Sprint, oltre che sull'emittente satellitare, saranno visibili anche in chiaro su TV8. La MotoGp si potrà seguire inoltre anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e, quando previsto, sul sito web di TV8.

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