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MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint Gp Catalogna: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

Il motomondiale torna in pista a Barcellona

Jorge Martin - Ipa/Fotogramma
Jorge Martin - Ipa/Fotogramma
16 maggio 2026 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 16 maggio, il motomondiale riparte con il Gran Premio di Catalogna - in diretta tv e streaming - sul circuito di Montmelò a Barcellona con la seconda sessione di prove libere, le qualifiche e la gara Sprint. Si ricomincia dopo il trionfo di Jorge Martin in Francia, che ha vinto l'ultimo Gp precedendo il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, leader del Mondiale con sei punti di vantaggio proprio sullo spagnolo, e il giapponese dell'Aprilia Trackhouse Ai Ogura.

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MotoGp, prove libere, qualifiche e gara Sprint: gli orari

Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Catalogna sono in programma oggi, sabato 16 maggio. La seconda sessione di libere inizierà alle ore 10.10, mentre per le qualifiche bisognerà attendere le 10.50. La gara Sprint infine prenderà il via alle 15.

MotoGp, prove libere, qualifiche e gara Sprint: dove vederle in tv

Gli appuntamenti del Gran Premio di Catalogna di MotoGp saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport. Le qualifiche e la gara Sprint inoltre si potranno seguire anche in chiaro su Tv8. Diretta streaming sull'app SkyGo, NOW e, per qualifiche e gara corta, anche sulla piattaforma web di Tv8.

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