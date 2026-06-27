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Gp Olanda, pole di Martin davanti a Ogura e Bezzecchi

Storico poker dell'Aprilia sul circuito di Assen

Jorge Martin - IPA
Jorge Martin - IPA
27 giugno 2026 | 11.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Aprilia cala uno straordinario poker nelle qualifiche del Gp di Assen: Jorge Martin conquista la pole position in Olanda davanti ad Ai Ogura, Marco Bezzecchi e Raul Fernandez, monopolizzando le prime quattro posizioni. Pecco Bagnaia, su Ducati, chiude quinto, seguito da Fabio Di Giannantonio. L'altra Ducati di Marc Marquez scatterà dalla settima casella, in apertura di terza fila, davanti a Pedro Acosta. Alex Marquez, dopo la caduta nelle pre-qualifiche, non ha preso parte al Q2 per recuperare: partirà dodicesimo.

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MotoGp Gp Olanda Gp Assen pole position Olanda
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