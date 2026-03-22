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MotoGp, ordine d'arrivo Gp Brasile e classifica Mondiale

Bezzecchi trionfa nel secondo appuntamento della stagione

Marco Bezzecchi - Afp
Marco Bezzecchi - Afp
22 marzo 2026 | 19.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Marco Bezzecchi ha vinto il Gran Premio del Brasile. Oggi, domenica 22 marzo, il pilota dell'Aprilia ha dominato la gara, precedendo il compagno di squadra Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio, terzo dopo essere partito dalla pole position. Quarta la Ducati di Marc Marquez, con Bagnaia caduto invece nei primi giri. Con questa vittoria Bezzecchi si prende così la testa del Mondiale Piloti. Ecco ordine d'arrivo del Gp Brasile e classifica Mondiale aggiornata.

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Gp Brasile, ordine d'arrivo

L'ordine d'arrivo del Gran Premio del Brasile:

1 Marco Bezzecchi (Aprilia)

2 Jorge Martin (Aprilia)

3 Fabio Di Giannantonio (VR46)

4 Marc Marquez (Ducati)

5 Ai Ogura (Trackhouse)

6 Alex Marquez (Gresini)

7 Pedro Acosta (KTM)

8 Fermin Aldeguer (Gresini)

9 Johann Zarco (Honda)

10 Raul Fernandez (Trackhouse)

11 Luca Marini (Honda)

12 Franco Morbidelli (VR46)

13 Diogo Moreira (Honda)

14 Alex Rins (Yamaha)

15 Enea Bastianini (KTM)

16 Fabio Quartararo (Yamaha)

17 Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18 Maverick Vinales (KTM)

MotoGp, la classifica Piloti

La classifica del Mondiale Piloti di MotoGp dopo il Gp del Brasile:

1. Bezzecchi 56

2. Martin 45

3. Acosta 42

4. Di Giannantonio 37

5. M. Marquez 34

6. Ogura 33

7. Fernandez 29

8. A. Marquez 13

9. Binder 13

10. Morbidelli 12

Riproduzione riservata
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motogp motogp oggi ordine arrivo gp brasile classifica mondiale motogp
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