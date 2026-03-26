MotoGp, prove libere e prequalifiche Gp Americhe: orari e dove vederle in tv

Torna in pista la MotoGp. Venerdì 27 marzo il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe. Il weekend di scena sul circuito di Austin inizia con la prima sessione di prove libere e con le prequalifiche, in programma a partire dal pomeriggio italiano.

Si riparte dopo la doppietta Aprilia nel Gp del Brasile, gara che ha visto il trionfo di Marco Bezzecchi e il secondo posto di Jorge Martin, con Fabio Di Giannantonio terzo. 'Soltanto' quarta la Ducati di Marc Marquez, vincitore invece della gara Sprint e a caccia di riscatto così come Pecco Bagnaia, caduto nei primi giri.

MotoGp, prove libere e prequalifiche: gli orari

Le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio delle Americhe sono in programma venerdì 27 marzo. La prima sessione di prove libere è fissata alle 16.45 ora italiana, mentre per le prequalifiche bisognerà aspettare le 21.

MotoGp, dove vederla in tv

Prove libere e prequalifiche del Gran Premio delle Americhe saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La MotoGp si potrà seguire inoltre anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.