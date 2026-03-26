circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, prove libere e prequalifiche Gp Americhe: orari e dove vederle in tv

Il motomondiale torna in pista con il terzo appuntamento della nuova stagione

Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
Marco Bezzecchi - Ipa/Fotogramma
26 marzo 2026 | 19.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Venerdì 27 marzo il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe. Il weekend di scena sul circuito di Austin inizia con la prima sessione di prove libere e con le prequalifiche, in programma a partire dal pomeriggio italiano.

CTA

Si riparte dopo la doppietta Aprilia nel Gp del Brasile, gara che ha visto il trionfo di Marco Bezzecchi e il secondo posto di Jorge Martin, con Fabio Di Giannantonio terzo. 'Soltanto' quarta la Ducati di Marc Marquez, vincitore invece della gara Sprint e a caccia di riscatto così come Pecco Bagnaia, caduto nei primi giri.

MotoGp, prove libere e prequalifiche: gli orari

Le prove libere e le prequalifiche del Gran Premio delle Americhe sono in programma venerdì 27 marzo. La prima sessione di prove libere è fissata alle 16.45 ora italiana, mentre per le prequalifiche bisognerà aspettare le 21.

MotoGp, dove vederla in tv

Prove libere e prequalifiche del Gran Premio delle Americhe saranno trasmesse in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. La MotoGp si potrà seguire inoltre anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
motogp motogp oggi motogp prove libere motogp prequalifiche motogp orari motogp dove vederla tv
Vedi anche
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza