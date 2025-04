Il motomondiale torna in pista per il quarto appuntamento del 2025

La MotoGp torna in pista per il suo quarto appuntamento. Il Mondiale si sposta in Qatar, dall'11 al 13 aprile, dopo aver corso, nei primi tre Gp del 2025, in Thailandia, Argentina e Stati Uniti. Bagnaia, trionfatore ad Austin, va a caccia del compagno in Ducati Marc Marquez, secondo della classifica Piloti a un punto di distanza dal fratello Alex, mentre Pecco insegue al terzo posto. Dalla prima sessione di prove libere di venerdì 11 aprile alla gara di domenica 13 aprile, ecco il programma del weekend e dove seguire tutti gli appuntamenti in tv.

MotoGp, programma Gp Qatar

Il weekend del Gp del Qatar inizierà venerdì 11 aprile alle 14.45 con la prima sessione di libere, seguita, alle 19, dalla seconda. La terza sessione è prevista per sabato 12 alle 14, mentre alle 14.40 andranno in scena le qualifiche. A seguire ci sarà la gara Sprint, prevista sabato 12 aprile alle 19, mentre il Gran Premio è in programma domenica 13 alle 19. Ecco il programma completo

Venerdì 11 aprile

14.45 Prove libere 1

19 Prove libere 2

Sabato 12 aprile

14 Prove libere 3

14.40 Qualifiche

19 Gara Sprint

Domenica 13 aprile

19 Gara

MotoGp, dove vederla in tv

Il Mondiale di MotoGp sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali SkySport. Le qualifiche e la gara Sprint saranno visibili anche in chiaro su TV8, così come il Gran Premio di domenica 12 aprile.