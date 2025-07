Torna in pista la MotoGp. Il motomondiale arriva al Sachsenring per il Gran Premio di Germania e oggi, sabato 12 luglio, saranno protagoniste le qualifiche e la gara Sprint. Si riparte dal trionfo della Ducati di Marc Marquez, sempre più dominatore della classifica Piloti, ad Assen nel Gp d'Olanda davanti all'Aprilia di Marco Bezzecchi e al compagno di squadra Pecco Bagnaia. Caduto a metà gara invece il fratello Alex Marquez, secondo nella classifica generale con 239 punti, mentre Marc ne ha 307 e Bagnaia 181.

Qualifiche e Sprint Gp Germania, gli orari

Le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Germania sono in programma oggi, sabato 12 luglio. Le qualifiche 1 inizieranno alle ore 10.50, mentre le qualifiche 2 alle 11.15. Per la gara Sprint si dovrà attendere invece le 15.

Qualifiche e Sprint Gp Germania, dove vederle in tv

Le qualifiche saranno trasmesse in diretta esclusiva, come tutti gli appuntamenti della MotoGp, sui canali SkySport. La gara Sprint invece, oltre a essere visibile sui canali SkySport, sarà disponibile anche in chiaro su TV8. Entrambi si potranno seguire in streaming su NOW e sull'app SkyGo.