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MotoGp, domani qualifiche e gara sprint in Indonesia: orario e dove vederle

I piloti tornano in pista a Mandalika per dare la caccia ai primi punti del weekend

Marc Marquez - IPA
Marc Marquez - IPA
09 ottobre 2026 | 18.53
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. A una settimana dal weekend del Gp del Giappone, il Motomondiale si sposta a Mandalika per il Gp d'Indonesia e domani, sabato 10 ottobre, tocca alle qualifiche e alla gara sprint, per assegnare i primi punti del fine settimana. Si riparte dal trionfo di Marc Marquez e della Ducati a Motegi, circuito sul quale il fuoriclasse spagnolo ha preceduto le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi. Ecco orari, programma di giornata e dove vedere tutti gli appuntamenti in tv e streaming.

MotoGp Indonesia, il programma del sabato

Ecco gli appuntamenti del Gp di Indonesia di domani, sabato 10 ottobre:

Ore 4:10 - Prove libere 2

Ore 4:50 - Qualifiche ufficiali

Ore 9 - Sprint Race

MotoGp Indonesia, dove vedere qualifiche e gara sprint

Le qualifiche e la gara sprint del Gp d'Indonesia saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGp (208) e in chiaro su Tv8. Gli appuntamenti di domani, sabato 10 ottobre, saranno disponibili anche in streaming su Sky Go e Now.

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MotoGp Gp Indonesia MotoGp Indonesia qualifiche Gp Indonesia Gara sprint Gp Indonesia
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