circle x black
Cerca nel sito
 

MotoGp, oggi qualifiche e gara Sprint in Austria: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

Il Mondiale torna in pista con Marc Marquez sempre più leader

Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
Marc Marquez - Ipa/Fotogramma
16 agosto 2025 | 08.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in pista la MotoGp. Il Mondiale riparte con il weekend che porterà al Gp d'Austria sul circuito del Red Bull Ring. Oggi, sabato 16 agosto, sono in programma le qualifiche e la gara Sprint. Nell'ultimo Gran Premio corso in Repubblica Ceca a Brno ha trionfato ancora una volta Marc Marquez, sempre più leader del Mondiale Piloti, con l'Aprilia di Marco Bezzecchi secondo seguito dalla KTM di Pedro Acosta. Soltanto quarta l'altra Ducati di Pecco Bagnaia. Nella classifica Piloti Marquez guida con 381 punti, seguito dal fratello Alex, secondo a 216. A tre punti di distanza ecco Bagnaia, determinato a risalire la graduatoria.

Gp Austria, orari di qualifiche e gara Sprint

Le qualifiche del Gp d'Austria e la gara Sprint sono in programma oggi, sabato 16 agosto. Le qualifiche si terranno alle ore 10.50 con il Q1, che sarà seguito dal Q2 alle 11.15. Per la gara Sprint invece bisognerà aspettare il pomeriggio, con la corsa corta fissata alle 15.

Gp Austria, dove vederle in tv

Le qualifiche e la gara Sprint del Gp d'Austria saranno trasmesse in diretta televisiva sui canali SkySport, ma saranno visibili anche in chiaro su TV8. Si potranno seguire in streaming sull'app di SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8.

 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
motogp motogp oggi motogp qualifiche oggi motogp gara sprint oggi motogp gara sprint orario motogp qualifiche orario motogp gara sprint dove vederla
Vedi anche
Putin, raffica di domande sull'Ucraina: smorfie e nessuna risposta - Video
Trump-Putin, stretta di mano e sorrisi prima del vertice - Video
News to go
Bollette luce e gas, cosa cambia dal 2026
Abbandono di cani e gatti in Italia: i numeri, cosa si rischia
Schlein: "Ecco 5 priorità per ridare speranza al Paese" - Video
Schlein: "Salario minimo e prezzo energia, governo intervenga subito" - Video
News to go
Ferragosto fuori casa per 6 italiani su 10
News to go
Incendi, terreni bruciati aumentati del 60%
Appicca incendio in Irpinia, 58enne incastrato da telecamere - Video
News to go
Inflazione, carrello della spesa sempre più caro: +3,2% a luglio
Francia, l'ultimo strillone di Parigi decorato da Macron: il suo racconto al Tg1
Trump 'regala' l'Alaska a Putin: "Venerdì lo vedo in Russia" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza