Dopo la pausa estiva, si torna in pista per la seconda parte del Motomondiale
Torna la MotoGp. Dopo lo stop di un mese, inizia la seconda parte del Motomondiale con gli appuntamenti del Gp di Silverstone, in programma da oggi venerdì 7 agosto a domenica. Saranno mesi tutti da vivere con una classifica aperta a colpi di scena, che vede al momento 8 piloti racchiusi in 65 punti. Da Jorge Martin a Pecco Bagnaia. Assenti gli infortunati Zarco, Vinales e Aldeguer, che saranno sostituiti da Crutchlow, Pol Espargaro e Iker Lecuona. Ecco orario, programma e dove vedere tutti gli appuntamenti del weekend in tv e streaming.
Ecco il programma e gli orari del Gran Premio di Silverstone, dalle libere di oggi venerdì 7 agosto:
Venerdì 7 agosto
Ore 12.40: MotoGP -Prove Libere 1
Ore 17: MotoGP – Pre-Qualifiche
Sabato 8 agosto
Ore 12.45: MotoGP – Qualifiche
Ore 16.55: MotoGP – Sprint
Domenica 9 agosto
Ore 10.35: Warm Up MotoGP
Ore 14: MotoGP - Gara
Il Gp di Gran Bretagna, in programma da venerdì 7 a domenica 9 agosto 2026 sul circuito inglese di Silverstone, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now. Alcuni appuntamenti saranno visibili anche in chiaro su TV8 da sabato mattina, con le qualifiche e la gara Sprint. Domenica su Tv8 sarà visibile in differita la gara (alle 17).