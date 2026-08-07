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MotoGp, si corre a Silverstone: dalle libere alla gara, orari e dove vedere il Gran Premio in tv e streaming

Dopo la pausa estiva, si torna in pista per la seconda parte del Motomondiale

Marco Bezzecchi - IPA
Marco Bezzecchi - IPA
07 agosto 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la MotoGp. Dopo lo stop di un mese, inizia la seconda parte del Motomondiale con gli appuntamenti del Gp di Silverstone, in programma da oggi venerdì 7 agosto a domenica. Saranno mesi tutti da vivere con una classifica aperta a colpi di scena, che vede al momento 8 piloti racchiusi in 65 punti. Da Jorge Martin a Pecco Bagnaia. Assenti gli infortunati Zarco, Vinales e Aldeguer, che saranno sostituiti da Crutchlow, Pol Espargaro e Iker Lecuona. Ecco orario, programma e dove vedere tutti gli appuntamenti del weekend in tv e streaming.

MotoGp Silverstone, orari e programma

Ecco il programma e gli orari del Gran Premio di Silverstone, dalle libere di oggi venerdì 7 agosto:

Venerdì 7 agosto

Ore 12.40: MotoGP -Prove Libere 1

Ore 17: MotoGP – Pre-Qualifiche

Sabato 8 agosto

Ore 12.45: MotoGP – Qualifiche

Ore 16.55: MotoGP – Sprint

Domenica 9 agosto

Ore 10.35: Warm Up MotoGP

Ore 14: MotoGP - Gara

MotoGp, dove vedere Gp Silverstone

Il Gp di Gran Bretagna, in programma da venerdì 7 a domenica 9 agosto 2026 sul circuito inglese di Silverstone, verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGp e in streaming su Sky Go e Now. Alcuni appuntamenti saranno visibili anche in chiaro su TV8 da sabato mattina, con le qualifiche e la gara Sprint. Domenica su Tv8 sarà visibile in differita la gara (alle 17).

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