Motomondiale: Marc Márquez, a Misano, cerca l’ottava meraviglia

Se non è Marc è Álex, se non è Álex è Marc. Il Motomondiale 2025 della MotoGP è un duello in famiglia tra i fratelli Márquez. Il Circus iridato a due ruote fa tappa, nel weekend, a Misano dove è in programma il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini: come sempre i due piloti originari di Cervera sono i piloti da battere. Marc Márquez, per gli esperti Sisal, è favoritissimo per centrare l’ottavo successo sul tracciato romagnolo: l’otto volte campione del mondo, vincente a 1,33 nella Sprint e a 1,40 nella gara domenicale con la sua Ducati Factory numero 93, è l’unico pilota ad aver trionfato, a Misano, in tutte e tre le classi del Motomondiale.

Il primo rivale, al solito, Marc se lo ritrova in casa: Álex Márquez, Gresini Racing Team, ha interrotto, domenica scorsa, una striscia di sette trionfi consecutivi da parte del fratello maggiore ed è deciso a centrare il bis sul circuito tricolore. Álex, trionfo a 6,00 sia per la Sprint che per la gara lunga, non è mai salito sul gradino più alto del podio a Misano dove ha, come miglior risultato in carriera, un paio di secondi posti tra Moto3 e Moto2.

Il podio dei favoriti è completato da Marco Bezzecchi, leader dell’Aprilia, il quale, dopo il ritiro in Catalogna, vuole un pronto riscatto davanti al pubblico di casa. Bez è appaiato in quota, a 9,00, sia per il successo al sabato che alla domenica.

Pecco Bagnaia, offerto a 12, vuole provare a uscire dal tunnel negativo in cui è entrato. Il due volte campione del mondo della MotoGP, sulla sua Ducati Factory, ha vinto solo una gara in stagione, ad Austin, e sogna di sbloccarsi a casa sua.

Partono lontani, al momento, sia Pedro Acosta, a 16, che Enea Bastianini, a 20, entrambi su KTM.