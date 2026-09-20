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Mourinho show dopo il ko del Real: "C'erano due rossi" e mostra le foto in conferenza

Le merengues sono state battute nel derby dall'Atletico di Simeone per 2-1 chiudendo in dieci uomini

Josè Mourinho - Ipa
Josè Mourinho - Ipa
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20 settembre 2026 | 21.16
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Un derby di Madrid che è poco definire acceso. L'Atletico di Simeone si è imposto 2-1 sul Real di José Mourinho con tanti episodi che faranno discutere e con le meregues che sono rimate in inferiorità numerica per l'espulsione di Huijsen al 52'. Poi i gol di Grimaldo al 53' su rigore e l'ex Juve Jonathan David al 59' hanno fatto il resto, con la rete di Rudiger all'89' che non cambia il risultato.

Al termine della partita è andato in scena lo show dello Special One che ha tenuto una conferenza stampa allo stadio Metropolitano senza risparmiare le critiche all'arbitro Ortiz Arias e anche a Daniel Jesús Trujillo, l'ufficiale del Var. Ha definito il primo un "arbitro scadente" e ha aggiunto che Trujillo ha una "lunga storia con il Real Madrid".

Mourinho arriva in sala stampa, si siede, sbuffa e esibisce un documento stampato poco prima con due foto dei due episodi incriminati, i due interventi di Kang-in Lee su Federico Valverde e del ‘Cuti’ Romero su Jude Bellingham, nella seconda metà del primo tempo, che avrebbero potuto essere cartellini rossi, secondo il tecnico del Real. “Potremmo evitare la conferenza stampa, perché la partita sta tutta qui”. “Sono due rossi chiari", ha sentenziato Mourinho.

E' poi arrivata la risposta di Simeone: “Non facciamo il loro gioco, abbiamo giocato meglio e abbiamo vinto, parliamo di questo, della partita”.

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Mourinho Real Madrid Atletico di Simeone derby cartellini rossi
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