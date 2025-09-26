circle x black
Musetti e Cobolli vincono a Pechino, Berrettini eliminato da Ruud a Tokyo

Il tennista toscano ha superato Mpetshi Perricard ai sedicesimi dell'Atp 500 cinese

Lorenzo Musetti - Afp
Lorenzo Musetti - Afp
26 settembre 2025 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli vincono a Pechino, Berrettini viene invece eliminato a Tokyo. Oggi, venerdì 26 settembre, il tennista toscano, numero 9 del mondo e 4 del seeding, dopo aver perso la finale nel torneo di Chengdu, ha avuto la meglio all'esordio sul francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 36 del ranking Atp, in tre set con il punteggio di 7-6 (3), 6-7 (4), 6-4 in due ore e 24 minuti. Ora l'azzurro, agli ottavi di finale, sfiderà un altro francese, Adrian Mannarino.

Ottima prova anche per Flavio Cobolli, che all'esordio nel torneo Atp di Pechino si è imposto sul russo Andry Rublev. Il 23enne romano, numero 25 del mondo, ha battuto 7-6 (3), 6-3 l'attuale numero 14 al mondo e sesta testa di serie, recuperando un break di svantaggio in entrambi i set.

Ora al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con l'argentino Francisco Cerundolo, numero 21 del mondo, o il mancino statunitense Learner Tien, 52esimo del ranking.

Niente da fare invece per Matteo Berrettini. Il tennista azzurro è stato eliminato oggi dal norvegese Casper Ruud, numero 12 del mondo, negli ottavi di finale dell'Atp 500 di Tokyo. Berrettini si è arreso in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-2.

