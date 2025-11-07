circle x black
Musetti in finale Atp Atene contro Djokovic, Finals di Torino a un passo

L'azzurro sfida il serbo per il titolo, se vince il torneo vola a Torino

07 novembre 2025 | 20.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lorenzo Musetti vola in finale nel torneo Atp di Atene e si avvicina alla qualificazione alle Atp Finals 2025. L'azzurro oggi 7 novembre batte lo statunitense Sebastian Korda per 6-0, 5-7, 7-5 e si qualifica per la finale dopo aver annullato un match point sul 4-5 del terzo set. Per il titolo, il toscano affronterà il serbo Novak Djokovic.

Musetti deve vincere il torneo nella capitale greca per acciuffare l'ottavo e ultimo posto utile per la qualificazione alle Atp Finals. Il giocatore di Carrara sale a 3840 punti ma fallisce il sorpasso ai danni del canadese Felix Auger-Aliassime, ottavo a quota 3845.

In teoria, anche perdendo in finale, Musetti avrebbe ancora una chance che è però legata esclusivamente ad eventuali decisioni sorprendenti di Djokovic. Il serbo 38enne potrebbe rinunciare alle Atp Finals per chiudere la sua stagione e guadagnare una settimana di riposo. La Serbia non partecipa alle Final Eight di Coppa Davis dal 18 al 23 novembre: senza Atp Finals, Djokovic potrebbe già programmare il prossimo anno.

Nole ha come obiettivo dichiarato la conquista del 25esimo Slam in carriera. Nel mirino del fuoriclasse di Belgrado ci sono gli Australian Open 2026, primo Slam della prossima stagione, al via a Melbourne il 12 gennaio.

