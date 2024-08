"Mi dispiace, è una situazione molto complicata. E' una situazione bloccata, non posso dire altro". Il Napoli di Antonio Conte debutta domani a Verona nella prima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. L'allenatore partenopeo risponde alle domande sulla campagna acquisti per rinforzare la squadra che nella scorsa stagione ha fallito la qualificazione alle Coppe.

"Mi aspettavo una situazione migliore e mi aspettavo sorprese positive, ma ho avuto difficoltà a trovarne. Mi aspettavo di meglio, sappiamo che non si può fare tutto subito e bisogna andare per gradi", dice Conte.

Il Napoli ha "determinati parametri: costo del cartellino, ingaggio dei giocatori. Bisogna convincerli a venire in una squadra che quest'anno non gioca le Coppe europee ed è un handicap. Stiamo cercando soluzioni per tamponare, non possiamo fare tutto in un anno e non possiamo sistemare ogni cosa in una sola sessione di mercato. Mi dispiace perché è una situazione bloccata, complicata. Non posso dire altro, che devo dire?". Il tecnico chiede "unità e compattezza. Dobbiamo dare il 200% per far tornare il Napoli competitivo. Non so dire se ci vorranno 6 mesi, 12 mesi o 2 anni".