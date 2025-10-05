circle x black
Napoli-Genoa oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla

I campioni d'Italia ospitano i rossoblù nella sesta giornata di campionato

Kevin De Bruyne - Fotogramma/IPA
Kevin De Bruyne - Fotogramma/IPA
05 ottobre 2025 | 09.15
Redazione Adnkronos
Il Napoli torna in campo in Serie A e oggi, domenica 5 ottobre, ospita il Genoa allo stadio Maradona nella sesta giornata. Gli azzurri, primi in classifica insieme a Milan e Roma a 12 punti, arrivano dal ko in campionato proprio contro i rossoneri e dal successo in Champions contro lo Sporting Lisbona, mentre i rossoblù arrivano dalla pesante sconfitta contro la Lazio per 3-0, rimediata una settimana fa a Marassi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Napoli-Genoa in tv e streaming.

Napoli-Genoa, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Genoa, in campo oggi alle 18:

Napoli (4-1-4-1) Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte.

Genoa (4-2-3-1) Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira.

Napoli-Genoa, dove vederla

Napoli-Genoa sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Partita disponibile in streaming sull'app di Dazn, Sky Go e NOW.

Serie A Napoli Genoa Serie A oggi dove vedere Napoli Genoa
