Sfida tra Conte e Spalletti al Maradona
Napoli e Juventus in campo oggi domenica 7 dicembre per il match - in diretta tv e streaming - valido per la 14esima giornata della Serie A. I campioni d'Italia, reduci dalla vittoria sul campo della Roma, vanno a caccia della vetta della classifica. I bianconeri, dopo il successo di una settimana fa contro il Cagliari, cercano punti per avvicinare la zona altissima della graduatoria.
Nel prossimo turno il Napoli fa visita all'Udinese, la Juve giocherà a Bologna.