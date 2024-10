Il Napoli allunga al primo posto in classifica. Nella nona giornata di Serie A gli azzurri battono, non senza qualche difficoltà, il Lecce per 1-0. Al Maradona decide il gol, al 73', di Giovanni Di Lorenzo, a cui era stato annullata una rete nel primo tempo. Con questi tre punti Conte sale a quota 22, allungando a +5 sul secondo posto dell'Inter , impegnato domani nel big match contro la Juventus.

La partita

Pronti-via e il Napoli prende subito in mano il pallino del gioco, provando a fruttare la freschezza sulla fascia di Neres, oggi preferito a Kvaratskhelia. Il Lecce attende chiuso nella propria metà campo, tenendo stretti i reparti per non concedere spazi centrali agli avversari. È proprio dei salentini la prima occasione della partita, ma Gaspar di testa non riesce a sfruttare una disattenzione difensiva azzurra. Il Napoli risponde con il sinistro da fuori di Ngonge, parato facilmente da Falcone. Il Napoli continua a far girare il pallone ma non riesce trovare spazio tra le linee, con Lukaku praticamente mai servito dai compagni. Al 26' il muro del Lecce cade: Ngonge servito a centro area calcia addosso a Falcone, che para anche sulla ribattuta di Olivera ma non può nulla sul tap-in vincente di Di Lorenzo. Dopo un consulto al Var però l'arbitro annulla per fuorigioco. Il gol annullato però dà fiducia alla squadra di Conte, che sfiora il vantaggio un minuto dopo con McTominay. I salentini hanno una grande occasione su angolo, ma Baschirotto trova il bel riflesso di Meret. Sul finire di tempo ci provano Lukaku e Ngonge, che impegna Falcone da fuori area. Termina quindi 0-0 il primo tempo.

Il dominio del Napoli continua nel secondo tempo, mentre il Lecce si affida alle ripartenze, guidate dalla velocità di Banda. La grande occasione capita sul destro di Lukaku, che però calcia alto dopo un'ottima sponda di Buongiorno. Al 62' protesta il Napoli per un contatto sospetto in area, con Banda che frana addosso a Politano, ma l'arbitro, dopo un rapido consulto con il Var, lascia correre. Conte inserisce Raspadori e Kvaratskhelia, trasforma il suo Napoli in un 4-2-4, e al 73' trova il vantaggio: Di Lorenzo sfrutta una respinta corta di Falcone e in mischia spinge in porta il pallone dell'1-0. La reazione del Lecce è affidata a Krstovic, ma l'attaccante montenegrino non trova la porta da fuori area. Finisce quindi 1-0 per il Napoli, che trova tre punti pesantissimi per la classifica e i suoi sogni scudetto.